POL-WI: Mit Pfefferspray besprüht+++Diebstahl aus Kiosk+++Falsche Handwerker+++Betrügerische Textnachrichten verschickt+++Hochwertiges Fahrrad gestohlen

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden, Kranzplatz, Dienstag, 13.12.2022, 18:30 Uhr,

(thi) Ein 51-jähriger Wiesbadener wurde am Dienstagabend auf dem Kranzplatz von einem unbekannten Täter mit Pfefferspray besprüht. Gegen 18:30 Uhr sei der 51-Jährige mit einer Gruppe Jugendlicher auf dem Kranzplatz in Streit geraten. Plötzlich wäre der Wiesbadener aus der Gruppe heraus von einem Unbekannten ohne Vorwarnung mit Pfefferspray besprüht und im Gesicht getroffen worden. Die Personengruppe sei daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter soll 1,85 Meter groß, circa 18 bis 20 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Bekleidet wäre er mit einer roten Daunenjacke, einer dunkelblauen Kapuze, einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen gewesen. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

2. Diebstahl aus Kiosk,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Montag, 12.12.2022, 19:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 07:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Albert-Schweitzer-Allee, wobei Bargeld und Zigaretten entwendet wurden.

Von Montag, 19:00 Uhr bis Dienstag, 07:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk in der Albert-Schweitzer-Alle ein. Die Einbrecher entwendeten aus dem Kiosk sämtliche Zigaretten, mehrere technische Einrichtungen und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

3. Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Friedenstraße, Dienstag, 13.12.2022, 15:00 Uhr,

(thi) Am Dienstagnachmittag war in Wiesbaden ein Trickdieb unterwegs, der aus der Wohnung einer Seniorin in der Friedenstraße Schmuck und Bargeld gestohlen hat.

Gegen 15:00 Uhr soll der Täter an der Wohnungstür der Wiesbadenerin geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben haben. Der Unbekannte habe angegeben, einen Wasserschaden reparieren zu müssen. Die Frau ließ den falschen Handwerker in die Wohnung und musste wenig später, nachdem der Unbekannte wieder verschwunden war, feststellen, dass Wertgegenstände fehlten. Der Täter sei 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt gewesen und habe dunkle, kurze Haare und einen dunklen Vollbart. Er soll blaue Berufskleidung, eine Warnweste und weiße Handschuhe getragen haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

4. Betrügerische Textnachrichten verschickt, Wiesbaden, Sonntag, 11.12.2022, 19:00 Uhr bis Montag, 12.12.2022, 10:00 Uhr,

(thi) Mittels betrügerischen Textnachrichten wurde zwischen Sonntag und Montag eine 64-Jährige Frau aus Wiesbaden um ihr Bargeld betrogen. Die Geschädigte erhielt auf ihr Handy SMS-Nachrichten einer unbekannten Nummer. In den Textnachrichten gaben sich die Täter als nahestehendes Familienmitglied aus. Anschließend täuschten die Betrüger vor, dass sie dringend Rechnungen begleichen müssen und brachten die Frau dazu, eine Geldüberweisung zu tätigen. Erst im Nachgang fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

5. Hochwertiges Fahrrad gestohlen,

Wiesbaden, Weilstraße, Montag, 12.12.2022, 20:00 Uhr bis Dienstag, 13.12.2022, 08:00 Uhr

(thi) In der Nacht auf Dienstag haben Fahrraddiebe in der Weilstraße zugeschlagen.

Die Unbekannten gelangten zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr auf unbekannte Weise in einen Hinterhof der Weilstraße. Aus dem Hinterhof entwendeten die Diebe ein hochwertiges Fahrrad der Marke "Cube" im Wert von 4.000 Euro und traten hiermit unbemerkt die Flucht an.

Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2440 Hinweise entgegen.

