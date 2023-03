Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Wasserwerkertrick - Schmuck aus Wohnung gestohlen (Korrektur Beute in Überschrift)

Recklinghausen (ots)

Am Samstag sprach ein bislang unbekannter Mann eine Seniorin vor deren Wohnhaus an und gab vor, einen Wasserrohrbruch reparieren zu müssen. Dazu müsse er mit ihre in die Wohnung. Während beide zusammen ins Bad gingen, hat der Mann wohl unbemerkt einen weiteren Täter in die Wohnung gelassen. Als der mutmaßliche Handwerker etwa 10 Minuten später die Wohnung verließ, bemerkte die Seniorin die offen stehenden Schränke. Entwendet wurde goldener Armschmuck sowie Goldringe.

Der "Handwerker" wurde wie folgt beschrieben: schlank, blondes Kurzhaar, blaues Oberteil, blaue Jeans, Arbeitshandschuhe, sprach akzentfrei Deutsch.

Wer am Samstag auf der Landstraße - nahe der A2 - etwas Verdächtige bemerkt oder einen Mann gesehen hat, auf den die Beschreibung zutrifft, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (Tel. 0800 2361 111)

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung. Und: Informieren Sie ihre (älteren) Angehörigen über die Maschen der Trickbetrüger, damit nicht ihre Eltern/Großeltern Opfer werden. Im Kampf gegen die Täter und zum Schutz der Seniorinnen und Senioren setzt die Polizei auch auf die Mitarbeit von Angehörigen. Dazu trägt das Projekt "Next Generation" bei. Weitere Infos gibt es auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Weitere Präventionshinweise finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell