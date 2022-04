POL-Einsatz: Bad Cannstatt - Sachbeschädigung an Rettungsringkästen am Neckar

Göppingen (ots) - Am heutigen Montag, 28.03.2022, gegen 12.30 Uhr, kam es in einer Schrottverwertungsfirma am Rheinkai in Deizisau zu einem Brand mit großer Rauchentwicklung. Mehrere Schrottkarossen, die für die Schrottpresse vorbereitet wurden, gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Es entstand eine große Rauchsäule, die jedoch keine Auswirkungen auf die Umwelt und den Verkehr auf der B10 hatte. Die ...

