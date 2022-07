Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Anwohner beobachtet mutmaßliche Einbrecher und alarmiert die Polizei - Festnahme

Essen (ots)

45127 E.-Innenstadt: Ein Anwohner meldete sich heute Morgen (15. Juli) um 1:49 Uhr bei der Leitstelle der Polizei und gab an, dass soeben zwei Männer über ein Dach eines Cafés am Kopstadtplatz geklettert seien. Kurz darauf sollen sich die Männer an einem Fenster zu schaffen gemacht haben und in das Gebäude gelangt sein.

Sofort umstellten mehrere Polizisten das Gebäude.

Die Männer bemerkten wohl zwischenzeitlich, dass ihr Eindringen aufgefallen ist und versuchten noch, fluchtartig das Gebäude zu verlassen. Beim Öffnen der Gebäudetür stellten sie jedoch fest, dass bereits alle Ein- und Ausgänge durch Polizeibeamte verpostet waren.

Daraufhin zogen sie sich zunächst ins Gebäudeinnere zurück und verschlossen die Tür.

Vermutlich aufgrund ihrer ausweglosen Situation öffneten sie wenige Minuten später die Tür jedoch wieder und ließen sich widerstandslos festnehmen.

Die beiden Männer (23, Syrer / 26, Marokkaner) sind bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeibekannt und mussten bereits in der Vergangenheit Haftstrafen verbüßen.

Zudem haben sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland, so dass beide Personen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einem Haftrichter des Amtsgerichts Essen vorgeführt wurden. Dieser ordnete U-Haft an. (ChWi)

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell