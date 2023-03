Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auto nach Unfall auf dem Dach liegen geblieben

Recklinghausen (ots)

Um 13.40 Uhr (heute) wurde die Polizei über einen Unfall auf der Recklinghauser Straße informiert, in Folge dessen ein Auto auf dem Dach liegen geblieben sein soll. Die Fahrerin könne nicht austeigen. Die Rettungskräfte der ebenfalls informierten Feuerwehr befreiten die Frau aus ihrer unbequemen Lage und brachte sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt die 70-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel leichte Verletzungen. Sie war auf der Recklinghauser Straße unterwegs und kam, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein geparktes Auto und kippte mit ihrem Fahrzeug aufs Dach. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt. Das Auto der Frau (Totalschaden) wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem gesparkten Wagen beträgt etwa 5.000 Euro. Die genaue Unfallörtlichkeit liegt in Höhe der Heimstraße.

