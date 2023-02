Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Fünf Verletzte bei zwei Verkehrsunfällen am Samstagabend in Bergheim

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bergheim (ots)

Gegen 22:00 Uhr und gegen 22:20 Uhr musste die Feuerwehr Bergheim am Samstagabend zur zwei Verkehrsunfällen ausrücken. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren zusammen mit der Feuerwehr im Einsatz.

Zunächst rückten die Kräfte zur Landstraße 213 bei Bergheim-Büsdorf aus. Bei einem Alleinunfall eines PKW kam das Fahrzeug im Grünstreifen auf der Seite zum liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr behandelte der Rettungsdienst bereits die beiden Fahrzeuginsassen, die den PKW zuvor eigenständig verlassen hatten. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und säuberte nach Abstransport des Unfallwagens die Fahrbahn. Die beiden Insassen wurden mittelschwerverletzt in Krankenhäuser transportiert. Im Einsatz waren 15 Kräfte der Einheit Büsdorf und der hauptamtlichen Wache. Gegen 00:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Der zweite Unfall des Abends ereignete sich auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz kurz vor dem Autobahnkreuz Kerpen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Die Autobahn musste für die Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Zwei der drei Patienten wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine dritte beteiligte Patientin wurde mittelschwerverletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Nach Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsmittel konnte der Einsatz gegen 23:30 Uhr beendet werden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Einheiten Bergheim und Thorr zusammen mit dem Rettungsdienst.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr in beiden Fällen keine Auskunft geben.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell