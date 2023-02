Feuerwehr Bergheim

FW Bergheim: Zwei Verletzte und 38 Betroffene Personen nach Kellerbrand in Bergheim

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergheim (ots)

Großeinsatz für die Feuerwehr Bergheim am Dienstagabend in Bergheim-Ahe. An der Straße Im Wohnpark wurde gegen 20:30 Uhr ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Eine davon musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. 38 weitere Personen wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasinhalation untersucht. Das Feuer im Müllraum und angrenzendes Mobiliar konnte zeitnah eingedämmt und gelöscht werden.

Zunächst wurde der Kreisleitstelle in Kerpen ein Kellerbrand in dem Mehrfamilienhaus in Ahe gemeldet. Während die ersten Einsatzkräfte noch auf der Anfahrt waren, wurden weitere Kräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle beordert, da sich der Rauch bereits in die Wohnungen ausgebreitet hatte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drang bereits schwarzer Qualm aus dem Keller des Mehrfamilienhauses. Mehrere Personen machten an Fenstern und auf Balkonen auf sich aufmerksam. Während der Erkundung meldete sich eine Person beim Notruf der Feuerwehr. Diese sei im Keller des Gebäudes in einem Raum eingeschlossen. Sofort wurde der Angriffstrupp zur Menschenrettung eingesetzt. Nach wenigen Minuten konnte die Person aufgefunden und aus dem Keller gerettet werden. Parallel leiteten mehrere Trupps unter Atemschutz einen Löschangriff im Keller ein. Weitere Einsatzkräfte retteten Personen aus den Wohnungen. Einige Bewohner hatten sich bereits über ein Baugerüst selbstständig gerettet. "Während der Rettungsmaßnahmen wurde der Treppenraum durch zwei Hochleistungslüfter vom Rauch befreit", berichtet Einsatzleiter Thomas Junggeburth.

Zwei Notärzte und Besatzungen von drei Rettungswagen versorgten den aus dem Keller geretteten Mann und eine Frau aus dem Gebäude. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau anschließend verletzt in ein Krankenhaus. Parallel wurden insgesamt 38 Betroffene vom Rettungsdienst gesichtet. Von diesen musste niemand in ein Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 23:00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Rund 80 Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und der Einheiten aus Ahe, Bergheim, Quadrath-Ichendorf, Thorr, Oberaußem und dem Einsatzführungsdienst waren unter der Leitung von Brandamtmann Thomas Junggeburth im Einsatz. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Bewohner konnten ihre Wohnungen nach Freimessung durch die Feuerwehr wieder betreten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bergheim, übermittelt durch news aktuell