Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 09.05.2023

Landkreise Verden und osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Fahrradgeschäft ++

Achim. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Bremer Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Fahrradgeschäft und entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an Fahrrädern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter anschließend fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw ++

Ottersberg. Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße Wümmingen mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Straße Wümmingen in Richtung Bahnhof Ottersberg und beabsichtigte nach links abzubiegen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Audi bemerkte den abbremsenden Fahrer des Ford zu spät und wich diesem nach ersten Informationen auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein 18-jähriger Fahrer eines Audi fuhr hinter dem 20-Jährigen und bemerkte das Abbremsen des 33-Jährigen zu spät. Der 18-Jährige fuhr auf dem Fahrer des Ford auf, das Fahrzeug des 20-Jährigen bleibt unbeschadet.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro.

++ Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht ++

Achim. Am vergangenen Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrradfahrerin leicht verletzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Mittwoch, den 03.05.2023, gegen 08:00 Uhr befuhr ein weißer Transporter die Embser Landstraße. Beim Rückwärtsfahren kollidierte der Fahrer des Transporters in Höhe des Kreisels mit einer 23-jährigen Fahrradfahrerin. Der Fahrer des Transporters erkundigte sich vor Ort nach dem Wohlergehen der Fahrradfahrerin. In Nachhinein stellte sich heraus, dass sich die Fahrradfahrerin bei dem Unfall leicht verletzte.

Die Polizei Achim bittet nun Zeugen sowie den Fahrer des Transporters sich unter 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger ++

Lilienthal. Am Montagmorgen ereignete sich ein Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger im Jan-Reiners-Weg, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Nach ersten Informationen kam es gegen 08:50 Uhr in Höhe der Zuwegung der Dr. Ruckert-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 47-jährigen Fußgänger und einem 66-jährigen Fahrer eines E-Bike. Der Fußgänger kam infolge des Zusammenstoßes zu Fall und verletzte sich leicht.

++ Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Am Pumpelberg und der Schwaneweder Straße, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Straße Am Pumpelberg in Richtung Schwaneweder Straße und beabsichtigte nach links in Richtung Stadtmitte zu fahren. Ersten Informationen zufolge übersah er dabei einen entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 24-jährigen Fahrer eines Mercedes. Es kommt zum Verkehrsunfall, bei dem sich der 24-Jährige sowie ein 29-jähriger Beifahrer leicht verletzten. Beide wurden in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird.

