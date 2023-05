Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 14.05.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Heuraupe brennt in Neddenaverbergen +++ Pkw touchiert Motorrad und flüchtet +++ Schlägerei auf Schützenfest +++ Berauscht durch Thedinghausen +++

Heuraupe brennt in Neddenaverbergen

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. Am Samstagmittag wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Neddenaverbergen gerufen. Auf einem Acker im Bereich Ortsausgang Neddenaverbergen in Richtung Armsen wurden sechs Heurundballen deponiert, die traditionell aufgrund des Schützenfestes zu einer Heuraupe aufgebaut wurden. Beim Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Nedenaverbergen stand die Raupe bereits in Flammen. Nach ersten Ermittlungen von Polizei und Feuerwehr kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Pkw touchiert Motorrad und flüchtet

Langwedel. Am frühen Samstagmittag kam es auf der Feldstraße in Langwedel zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Langwedel befuhr mit seinem Motorrad die Feldstraße stadtauswärts in Richtung A27. In Höhe der Einmündung zum Leinenkamp kam dem Motorradfahrer ein weißer Kleinwagen entgegen. Dieser bog in den Leinenkamp ab und touchierte dabei den Motorradfahrer. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zeugen die Hinweise zu dem weißen Kleinwagen und dessen Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langwedel unter der Tel. 04232/934910 zu melden.

Schlägerei auf Schützenfest

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gingen gegen 03:20 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Gemeldet wurde eine Massenschlägerei auf dem Festgelände des Schützenfestes in Neddenaverbergen. Die Verdener Polizeikräfte fuhren umgehend die Einsatzörtlichkeit an und wurden dabei durch diverse Kräfte von umliegenden Dienststellen unterstützt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte war die Schlägerei bereits beendet und viele beteiligte Personen hatten sich in der Ortschaft verstreut. Auslöser dürfte ein Streit zwischen zwei Personen gewesen sein, bei dem ein 30-jähriger Mann von einem Glas am Kopf getroffen wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Berauscht durch Thedinghausen

Thedinghausen. Am Sontag in den frühen Morgenstunden kontrollierten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Achim, einen 17-jährigen Führer eines Kleinkraftrades, welcher in der Gemarkung Thedinghausen fahrend angetroffen wurde. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Landkreis Osterholz:

+++ Kupferdiebstahl auf Friedhof +++ Autofahrer flüchtet vor Polizei +++

Kupferdiebstahl auf Friedhof

Lilienthal. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen kam es auf dem Falkenberger Friedhof an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal zu einem Kupferdiebstahl. Dabei wurden die aus Kupfer bestehenden Regenfallrohre der dortigen Kapelle abgebaut und entwendet. Es enstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Lilienthal unter der Tel. 04298/465660 entgegen.

Autofahrer flüchtet vor Polizei

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagmittag befuhr eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariates Osterholz die Straße Am Osterholze. Ein schwarzer VW nahm dem Streifenwagen die Vorfahrt, weshalb das Fahrzeug kontrolliert werden sollte. Der Fahrer missachtete zunächst die Anhaltesignale der Beamten. Erst nach einem akustischen Signal stoppte der Fahrer abrupt sein Fahrzeug in der Straße Am Rodelande und flüchtete fußläufig. Nach längerer Verfolgung konnte der Fahrer gestellt werden. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem wurde bei ihm Betäubungsmittel sowie eine größere Summe Bargeld aufgefunden. Nach richterlichen Beschluss wurden Pkw sowie die Wohnung des Mannes durchsucht. Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell