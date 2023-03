Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Münzautomaten aufgebrochen, Hinweise erbeten

Iffezheim (ots)

Zwei noch Unbekannte haben am Mittwoch gegen 1 Uhr vier Münzautomaten auf einem Tankhof im Südring aufgehebelt und einen geringen Geldbetrag in Höhe von etwa 20 Euro erbeutet. Das Duo soll mit einem weinroten Kleinwagen vom Südring her gekommen sein und unweit des Geländes geparkt haben. Nach dem Diebstahl sollen die beiden Diebe ohne Licht in Richtung Sandweier geflüchtet sein. Der entstandene Sachschaden an den Automaten wird auf insgesamt zirka 12.000 Euro beziffert. Einer der Männer soll mit einer hellblaue Jeanshose, schwarzen Turnschuhe, einer dunkelgrüne Kappe, einem weinroten Schal und schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll eine schwarze Jogginghose mit seitlichem Aufdruck, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze sowie einen schwarzen Schal getragen haben. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07229 2273 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell