POL-OG: Lahr, Reichenbach - Einbruch in Werkstatt, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - Nach einer Kollision mit einem Auto am frühen Mittwochabend in der Dreherstraße, trug der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads leichte Verletzungen davon. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein 24-Jähriger Nissan-Fahrer dem Motorradfahrer kurz vor 17:30 Uhr an der Kreuzung zur Schlossstraße die Vorfahrt genommen haben, was im Anschluss zu dem Zusammenprall führte. Der Jugendliche wurde zur ...

mehr