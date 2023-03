Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auto contra Leichtkraftrad

Rastatt (ots)

Nach einer Kollision mit einem Auto am frühen Mittwochabend in der Dreherstraße, trug der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads leichte Verletzungen davon. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein 24-Jähriger Nissan-Fahrer dem Motorradfahrer kurz vor 17:30 Uhr an der Kreuzung zur Schlossstraße die Vorfahrt genommen haben, was im Anschluss zu dem Zusammenprall führte. Der Jugendliche wurde zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 5.500 Euro.

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell