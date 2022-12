POL-HAM: Auffahrunfall auf der Werler Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, und Samstag, 3. Dezember, 8 Uhr, einen Mercedes Benz-Transporter von einer Hofeinfahrt an der Berliner Straße gestohlen. Die Schlüssel des nicht verschlossenen Firmenwagens befanden sich im Fahrzeuginnenraum. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem grauen Mercedes Vito (Baujahr 2012) Kennzeichen mit Hammer Städtekennung ...

mehr