POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Unfall an der Kreuzung Richard-Wagner-Ring/Rödernweg am Montagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge den Richard-Wagner-Ring in Richtung Murg, als ein entgegenkommender Autofahrer beim Linksabbiegen in den Rödernweg den Vorrang missachtete. Durch das Bremsmanöver des Radfahrers kommt dieser zu Fall und verletzt sich. Noch unter den Eindrücken der Geschehnisse soll er angegeben haben, dass alles in Ordnung wäre, worauf hin der Autofahrer seine Fahrt fortsetzte. Zeugen und der Autofahrer selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt zu melden.

