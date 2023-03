Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Auf Diebestour

Bühl (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann hat sich im Verlauf des Dienstags offensichtlich im Bühler Stadtgebiet auf Diebestour begeben. Während er gegen 13:20 Uhr in einem Drogeriemarkt am Johannesplatz beim Diebstahl von Parfum ertappt wurde und nach seiner Flucht im Zuge von Fahndungsmaßnahmen von Beamten des örtlichen Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnte, war der mutmaßlich gleiche Langfinger rund sechs Stunden später in einem Schuhgeschäft in der Güterstraße erneut aktiv. Hierbei soll der 37-Jährige ein paar Schuhe eingesteckt und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert haben. Auch bei diesem neuerlichen Diebstahl ist der Mann aufgeflogen und wurde von einer Mitarbeiterin angesprochen. Anstatt Reue zu zeigen, soll der Verdächtige der Angestellten allerdings einen derart heftigen Stoß versetzt haben, dass die Gestoßene in ein Schuhregal stürzte. Die abermalige Fahndung nach dem Mann verlief zwar im Sande, er ist jedoch identifiziert. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Polizeipräsidium Offenburg