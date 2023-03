Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Zigarettenautomat im Visier

Lahr, Mietersheim (ots)

Mit Zigaretten und Bargeld als Beute sind bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Dunkelheit verschwunden. Die Ganoven haben zwischen 18 Uhr und 7:30 Uhr einen "Im Götzmann" aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen und daraus die Geldkassette sowie den Wareninhalt gestohlen. Für die ungesetzlichen Machenschaften dürfte geräuschverbreitendes Werkzeug Verwendung gefunden haben. Der angerichtete Sachschaden ist nach ersten Schätzungen bei 3.500 Euro anzusiedeln, während der Diebstahlschaden deutlicher geringer ausfallen dürfte. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet oder verdächtige Geräusche wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Lahr.

