POL-OG: Achern - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Nach einem Fahrradsturz am Dienstagmittag auf der Rauentaler Straße, verletzte sich der Velo-Fahrer leicht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der 37-Jährige einem BMW-Fahrer die Vorfahrt genommen haben. Der 18-jährige BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Fahrradfahrer. Der 37-Jährige wurde zur Überprüfung in ein Klinikum gebracht. /mz Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 E-Mail: ...

