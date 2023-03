POL-OG: Lahr, Reichenbach - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Appenweier, A5 (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro war nach einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der A5 in Richtung Karlsruhe zu beklagen. Eine 35-Jährige soll gegen 23 Uhr auf Höhe Urloffen einem Reh ausgewichen und sich anschließend mit ihrem Nissan überschlagen haben. Verletzt wurde die Nissan-Fahrerin nicht, jedoch wurde sie vorsorglich in ein Klinikum gebracht. /mz Rückfragen bitte an: ...

