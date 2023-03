Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Straftäter festgenommen

Gernsbach (ots)

Den Beamten des Polizeipostens Gernsbach ist am Dienstagvormittag bei einer Überprüfung am Bahnhof ein gesuchter Straftäter ins Netz gegangen. Gegen den 27-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Computerbetrugs einhergehend mit einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe. Ganz einfach wollte sich der Kontrollierte seinem Schicksal allerdings nicht ergeben und versuchte sich seinem drohenden Gefängnisaufenthalt zu entziehen. Die routinierten Polizisten hielten den sich wehrenden und weglaufenden Mann jedoch fest, fixierten ihn am Boden und legten ihm die Handschellen an. Hierbei zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde abschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

