Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: BAB 5, Höhe AS Baden-Baden, Fahrtrichtung Nord - Unfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5, in Höhe der Anschlussstelle Baden-Baden, Fahrtrichtung Karlsruhe, ein Verkehrsunfall bei dem acht Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Pkw Audi befuhr den rechten Fahrstreifen und erlitt einen Reifenschaden. Infolgedessen kam er nach links von seinem Fahrstreifen ab, kollidierte mit den Mittelschutzplanken, wurde von diesen abgewiesen und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Ein Nachfolgender Pkw, welcher auf dem linken Fahrstreifen fuhr, kollidierte mit dem Audi. Dieser kam ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Weitere vier Fahrzeuge durchfuhren die Unfallstelle. Hierbei kam es zum Teil zu Streifvorgängen mit den beiden verunfallten Fahrzeugen oder sie wurden beim Überfahren von Fahrzeugteilen beschädigt. Unfallbedingt flogen auch Fahrzeugteile auf die Südfahrbahn. Hier wurden ebenfalls zwei Fahrzeuge beim Überfahren der Fahrzeugteile beschädigt. Insgesamt wurden beim dem Unfall eine Person mittelschwer und drei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 120.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Durchgangsfahrbahn in Richtung Karlsruhe gesperrt. Der Verkehr wurde über der Parallelfahrbahn der Anschlussstelle Baden-Baden umgeleitet.

/DMH

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell