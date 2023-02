Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Karlsruhe (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag in eine Tankstelle in Linkenheim-Hochstetten einzubrechen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen zwei unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden die Eingangstür einer Tankstelle in der Karlsruher Straße in Linkenheim ein. Offenbar gelang es den Tätern jedoch nicht sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen. Gegen 03:15 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin den Schaden und verständigte die Polizei. Als die Frau kurz darauf das Gebäude verließ, stieß sie auf die beiden mutmaßlichen Täter. Diese ergriffen beim Erkennen der Zeugin augenblicklich die Flucht. Während ein Tatverdächtiger in Richtung Ringstraße davon lief, flüchtete der andere entlang der Karlsruher Straße zu Fuß in südliche Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung der Männer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Laut der Angestellten sind beide Täter circa 18 bis 25 Jahre alt und trugen weiße Schuhe. Ein Tatverdächtiger hatte einen blauen Kaupzenpullover und eine FFP2-Maske an. Der Andere war mit einem grauen Hoodie sowie einer dunklen Hose bekleidet.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/96718-0 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell