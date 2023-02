Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Sachschaden durch Brand

Gengenbach (ots)

Ein Mülleimer sowie ein mit Kleidung befüllter Einkaufswagen gerieten am späten Montagabend unweit einer provisorischen Unterkunft in der Straße "Im Sägegrün" aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in Brand. Gegen etwa 23 Uhr rückten die Wehrleute aus Gengenbach zu dem Feuer aus, welches zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen als Nasszelle dienenden Wohncontainer übergegriffen hatte und diesen in Mitleidenschaft zog. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig gelöscht werden, sodass ein in einem weiteren Wohncontainer befindlicher 36-Jähriger unversehrt blieb. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Um der Ursache der Brandentstehung auf den Grund zu gehen, haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen übernommen.

