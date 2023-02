Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Schwer verletzt

Kehl, Marlen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen der Fahrer eines Kraftrollers bei einem Unfall an der Kreuzung der Eckartsweierer Straße zur Lilienstraße zugezogen. Der 44 Jahre alte Piaggio-Lenker befuhr gegen 8:40 Uhr die bevorrechtigte Eckartsweierer Straße, als ihm von einer aus der Lilienstraße herannahenden Opel-Fahrerin die Vorfahrt genommen wurde. Der Zweiradfahrer versuchte mit einer Gefahrenbremsung eine drohende Kollision zu vermeiden, kam hierbei allerdings zu Fall. Sein Roller prallte in der Folge gegen den Opel der 56-Jährigen. Der Mittvierziger wurde allerdings von den Kräften des Rettungsdienstes nicht nur wegen seinen erlittenen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg bei ihm eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest, die sich bei einem Atemalkoholtest mit über einem Promille bestätigte. Im Krankenhaus wurde daher bei dem Rollerfahrer eine Blutprobe erhoben und überdies dessen Führerschein einbehalten. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

