Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim A5 - Zeugen gesucht

Friesenheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Rastparkplatz "Schutter" sind die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg auf Zeugensuche. Aufgrund verdächtiger Geräusche gegen 0 Uhr am Aufliegerheck seines Lastkraftwagens, ist ein 53-Jähriger aus seinem Führerhaus ausgestiegen und einer dann unbekannten flüchtenden Person hinterher geeilt. Die fremde Person ist daraufhin in ein Fahrzeug eingestiegen, hat den Sattelzug-Fahrer angefahren und sich vom Ort des Geschehens entfernt ohne sich um diesen zu kümmern. Der 53-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Laut Aussagen des Verletzten soll es sich bei der entflohenen Person um einen Mann mit schlanker Figur, einer Größe von ungefähr 180 Zentimetern und schwarzer Kleidung handeln. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-4200

/mz

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell