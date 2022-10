Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßlicher Autoaufbrecher in Haft

Kehl (ots)

Ein mutmaßlicher Autoaufbrecher hat am Samstagnachmittag die Rechnung ohne den couragierten Wageneigentümer gemacht, wurde von ihm nach kurzer Verfolgung gestellt und bis zum Eintreffen hinzugerufener Beamten des Polizeireviers Kehl festgehalten. Der Verdächtige versuchte dabei, sich sowohl gegen das Festhalten durch den Zeugen als auch durch die eingetroffene Polizeistreife zur Wehr zu setzen, bis ihm schließlich Handschellen angelegt werden konnten. Der 26-Jährige ist dringend tatverdächtig, kurz vor 14:30 Uhr die Fensterscheibe eines in der "Alten Zollstraße" abgestellten BMW eingeschlagen und daraus eine hochwertige Aktentasche sowie einen Geldbeutel mit Bargeld an sich genommen zu haben. Durch die Gewalteinwirkung auf den BMW hatte die Alarmanlage des Wagens ausgelöst, was den Eigentümer aufhorchen ließ und auf die Spur des 26-Jährigen führte. In der Karlstraße nahm dann die Flucht ihr Ende. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens wurde der georgische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg noch am Sonntag einem Richter vorgeführt, der bis zur Eröffnung der Hauptverhandlung Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Mit der Durchführung einer Hauptverhandlung im beschleunigten Verfahren vor dem Amtsgericht Offenburg in den kommenden Tagen ist zu rechnen.

