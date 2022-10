Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Gengenbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich am Dienstagnachmittag in Gengenbach ereignet. Nach derzeitigem Stand mussten ein VW Golf, ein Ford und ein Mazda gegen 15.45 Uhr in der Berghauptener Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein VW Passat-Fahrer offenbar zu spät und kollidierte mit dem vorausfahrenden VW Golf. Die ausgelöste Kettenreaktion führte zu weiteren Zusammenstößen zwischen VW Golf, Ford und Mazda. Durch die Kollisionen wurden die Beifahrerin im Mazda sowie die Fahrer des VW Golfs und des Fords leicht verletzt. Sie wurden von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 35.000 Euro. Der VW Passat und der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

