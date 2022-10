Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Beamten des Polizeireviers Kehl ist es nach einem Zeugenhinweis gelungen, im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung, zwei mutmaßliche Einbrecher dingfest zu machen. Die beiden 15 Jahre alten Verdächtigen wurden kurz vor 21 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie sie aus dem Hallenbad in der Vogesenallee herausrannten und an dem Gebäude die Scheiben eingeschlagen waren. Mithilfe einer vorliegenden Personenbeschreibung konnten die beiden mit einem E-Scooter Flüchtenden wenig später an der Einmündung der Friedrichstraße zur Bierkellerstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ob etwas aus dem Hallenbad gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut von Erziehungsberechtigen übergeben.

