POL-OG: Lahr - Psychische Ausnahmesituation

Lahr (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 39 Jahre alten Mannes sorgte am Samstagmittag in einem Krankenhaus in der Klostenstraße für einen größeren Polizeieinsatz. Der Enddreißiger sollte aufgrund seiner akuten Eigen- und Fremdgefährdung in eine Spezialklinik gebracht werden. Als ihm dies eröffnet wurde, stattete er sich mit einem kleinen Messer aus, bedrohte damit eine Angestellte und äußerte im weiteren Verlauf auch Suizidgedanken. Mit Unterstützung durch Spezialkräfte konnte er nach kurzer Zeit unbeschadet überwältigt werden. Verletzt wurde niemand.

