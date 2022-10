LPI-EF: Diebstahl Kennzeichen

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter drangen unter Nutzung eines Hebelwerkzeugs in einen Keller einer Gartenlaube in der Schallenburger Straße Sömmerda ein. Im Anschluss wurden Werkzeuge, alkoholische Getränke sowie Fahrradketten und andere kleinere Gegenstände nach oben in den Garten getragen. Aus bisher unbekannter Ursache wurde das Beutegut jedoch zurückgelassen. Der Sachschaden an der beschädigten Kellertür wird auf ca.100Euro geschätzt. chbe Rückfragen bitte an: ...

mehr