Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tief stehende Sonne führt zu Unfall

Erfurt (ots)

Die tief stehende Sonne sorgte gestern Morgen in Erfurt für einen Verkehrsunfall. In der Arnstädter Chaussee war ein VW-Fahrer stadtauswärts gefahren. Da ihn die Sonne blendete, übersah er einen BMW, der an einer roten Ampel wartete und fuhr auf. Die Sicht eines Transporter-Fahrers war ebenfalls durch die tief stehende Sonne beeinträchtigt, sodass er auf den verunglückten VW auffuhr. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt, an allen Autos entstand Sachschaden. (JN)

