LPI-EF: Unfallflucht mit 15.000 Euro Sachschaden

Landkreis Sömmerda (ots) - Auf einer Landstraße zwischen Sömmerda und Wenigensömmern kam es am Donnerstagmorgen gleich zum doppelten Wildunfall. Ein Audi und ein VW waren gegen 08:00 Uhr hintereinander in Richtung Sömmerda gefahren, als mehrere Rehe die Fahrbahn querten. Beide Autos konnten den Tieren nicht mehr ausweichen und stießen jeweils mit einem Reh zusammen. Beide Tiere verendeten an der Unfallstelle. An den Autos entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. ...

