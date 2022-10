LPI-EF: Zurückgelassen

Sömmerda (ots) - Am Freitag den 28.10.2022 kam es in der Zeit zwischen 15:00Uhr und 15:10Uhr zu einem Diebstahl eines Fahrrads vor dem Edeka-Markt in Sömmerda. Unbekannte Täter entwendeten das mittels hochwertigen Faltschloss gesicherte Mountainbike und flohen in unbekannte Richtung. Das Schloss nahmen die Täter ebenfalls mit. Das Beutegut wird auf insgesamt 1.000Euro geschätzt. chbe Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr