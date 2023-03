Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Vier Maskierte in Geschäft eingebrochen, Hinweise erbeten

Schwanau, Allmannsweier (ots)

Bislang Unbekannte sind am späten Dienstagabend in ein Lebensmittelgeschäft in der Allmannsweierer Hauptstraße eingebrochen. Die Eindringlinge haben hierbei im Ladeninnern mehrere Kassen aufgebrochen und gestohlen, darunter zwei Kassen einer im Geschäft integrierten Bäckerei. Während der genaue Diebstahlschaden noch ermittelt werden muss, wird der angerichtete Sachschaden auf etwa 10.000 Euro beziffert. Ein Zeuge wurde jedoch kurz vor 23:30 Uhr auf das kriminelle Treiben aufmerksam und konnte hierbei vier jüngerer, maskierte Personen beobachten, die in einem schwarzen Honda (Kombimodell) mit Offenburger Zulassung in Richtung Lahr flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittler des Polizeipostens Schwanau haben zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen und hoffen unter der Telefonnummer: 07824 6629910 auf weitere Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen.

