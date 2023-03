Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels, B462 - Mit nahezu zwei Promille Unfall verursacht

Gaggenau, Bad Rotenfels, B462 (ots)

Ein mit annähernd zwei Promille unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer hat am Dienstagabend an der Kreuzung der B462 zur K3737 ein Unfall mit einer Leichtverletzten und rund 35.000 Euro Sachschaden verursacht. Der 39 Jahre alte Audi-Fahrer hat hierbei mutmaßlich infolge seiner Alkoholeinwirkung die bestehende Verkehrssituation nicht mehr einschätzen können und prallte kurz vor 20 Uhr nahezu ungebremst in das Heck eines an der dortigen Ampel wartenden VW Golf einer 27-Jährigen. Der Golf wurde hierbei durch den heftigen Aufprall auf einen vor dem VW stehenden BMW geschoben. Die 27-Jährige trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon und wurde von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stürzte der mutmaßliche Unfallverursacher kopfüber nach vorne und musste mit Hilfe der anderen Unfallbeteiligten wieder aufgerichtet werden. Alle drei Autos waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell