POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bühl (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von circa 50.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochabend im Bühler Stadtgebiet ereignete. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat gegen 20:35 Uhr ein 23-Jähriger die Ampelanlage Industriestraße/Rheinstraße trotz Rotlicht befahren und ist in Folge mit einem ordnungsgemäß in die Rheinstraße abbiegenden Wagen kollidiert. Eine ebenfalls an der Ampelanlage wartende Polizeistreife konnte den Unfallhergang beobachten und sofort Maßnahmen ergreifen. Während die verletzten Personen aus dem entgegenkommenden BMW von Rettungskräften zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Klinikum gebracht wurden, blieb der mutmaßliche Unfallverursacher in seinem Ford unverletzt.

