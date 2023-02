Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Ein Lastwagenfahrer befuhr am Mittwochmorgen die Lochfeldstraße von Niederbühl kommend in Richtung Rastatt. Als der 29-Jährige gegen 10:30 Uhr nach links in die Baulandstraße abbiegen wollte, kam es im Einmündungsbereich zu einer Kollision mit einer aus Niederbühl kommenden, bevorrechtigten 56-jährigen Mercedes-Fahrerin. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro.

