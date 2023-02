Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrradfahrer zusammengestoßen

Offenburg (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit sind am Mittwoch gegen 16:30 Uhr zwei Fahrradfahrer in der Schutterwälder Straße zusammengestoßen. Ein 52-Jähriger bog nach dem Überqueren eines Kreisverkehrs nach rechts auf den Radweg ein und übersah dabei mutmaßlich die entgegenkommende 61-jährige Radfahrerin. Beide Radfahrer kamen in Folge des Zusammenstoßes zu Fall. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz leicht verletzt und für weitere Untersuchungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. An beiden Fahrrädern entstand geringfügiger Sachschaden.

/es

