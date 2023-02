Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand geleistet

Lahr (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll ein 20-Jähriger eine Bar in der Straße "Marktplatz" verlassen haben, ohne vorher seine Rechnung zu begleichen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtende in der "Alte Bahnhofstraße" festgestellt werden. Im Rahmen des polizeilichen Einschreitens beleidigte der Heranwachsende die eingesetzten Polizeibeamten und widersetzte sich vehement den Maßnahmen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten geringe Mengen Drogen bei ihm aufgefunden werden. Nun erwarten ihn gleich mehrere Anzeigen.

/ph

