POL-OG: Baden-Baden, Oos - Fahren unter Drogeneinfluss

Gengenbach (ots) - Nach einem Brand in einem Seniorenwohnheim in der Straße "Auf dem Abtsberg" am Mittwochnachmittag, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein Bewohner gegen 13:45 Uhr einen Brand gelegt und in dessen Verlauf auch einen Mitarbeitenden angegriffen und verletzt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte ...

