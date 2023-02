Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Bäckerei

Baden-Baden (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:30 Uhr und 4:30 Uhr durch eine Schiebetür Zutritt zu einer Filiale in der Hauptstraße im Ortsteil Lichtental und durchsuchten die Innenräume der Bäckerei. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschwanden die Eindringlinge ohne Beute. Der Sachschaden an der Schiebetür lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Ein gleichgelagerter Fall hat sich etwa im gleichen Zeitraum in einer Bäckerei in der Sandweierer Straße im Ortsteil Sandweier zugetragen. Auch hier verschwanden die Einbrecher ohne Diebesgut in der Dunkelheit. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell