POL-OG: Willstätt - Kreative Suche nimmt glückliches Ende

Willstätt (ots)

Die Suche nach einer 81 Jahre alten Frau, die sich am Dienstagabend in einer hilflosen Lage befand, nahm durch kreative Suchmaßnahmen ein glückliches Ende. Die Seniorin verfuhr sich gegen 21:30 Uhr im Bereich Willstätt nach einem Friseurbesuch und steckte mit der Vorderachse ihres Fahrzeuges in einem Feld fest. Während ein Notruf-Sachbearbeiter des Führungs- und Lagezentrums der Polizei die Frau über rund 90 Minuten am Telefon hatte, schalteten die zur Fahndung eingesetzten Streifen abwechselnd Signalanlagen und Blaulicht ein, um dadurch Hinweise zum Standort der Frau am Telefon zu "erhorchen". Schlussendlich, nachdem der Aufenthaltsort eingegrenzt werden konnte, wurde die Frau zwischen Eckartsweier und der Kittersburger Mühle aufgefunden. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

