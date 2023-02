Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Trickdieb zum Opfer gefallen

Haslach (ots)

Opfer eines Trickdiebes wurde am Dienstagnachmittag ein Senior in Haslach. Der ältere Mann wurde gegen 12:15 Uhr in der Ringstraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und gebeten, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Kurze Zeit nach dem Wechselvorgang bemerkte der Bestohlene, dass aus seiner Geldbörse eine 10-Euro- und eine 20-Euro-Banknote fehlten. Der Unbekannte hatte während des Wechselvorganges geholfen, zwei 1-Euro-Münzen im Portemonnaie zu suchen und dabei unbemerkt in das Scheinfach gegriffen und die Geldscheine entnommen. Nach der Tat entfernte sich der Mann in Richtung Innenstadt.

/rs

