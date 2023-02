Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Unfall unter Alkoholeinfluss

Ottersweier (ots)

Ein Verkehrsunfall in der Straße "Haft" hat am späten Dienstagabend zu einem Sachschaden von über 10.000 Euro geführt. Ein 20-jähriger BWM-Fahrer kam hierbei nach aktuellem Stand der Ermittlungen gegen 23:35 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve der L86A nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte der Fahrer ein bepflanztes Flurstück. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

/es

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell