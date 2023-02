Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Appenweier, Renchen - Alkoholkontrollen sorgen für Anzeigen

Achern, Appenweier, Renchen (ots)

Eine gemeinsame Kontrolle durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg und des Polizeireviers Kehl. Bereits nach einer Stunde waren dabei alle eingesetzten Polizeikräfte mit der Aufarbeitung der entdeckten Straftaten beschäftigt. So endete die Fahrt eines 33-Jährigen am frühen Mittwochmorgen gegen 0:45 Uhr in der Sander Straße, nachdem ein Alkoholtest ihm einen Wert von über 1,1 Promille attestierte. Eine im Anschluss entnommene Blutentnahme soll nun genaueren Aufschluss über den Grad seiner Alkoholisierung bringen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Seine Beifahrerin war indes so stark alkoholisiert, dass aufgrund der Gesamtumstände ein Rettungswagen hinzugezogen werden musste, der sie in eine Klinik brachte. Nur Minuten später, gegen 0:50 Uhr, wurde der 43 Jahre alte Fahrer eines Citroen in der Sander Straße gestoppt. Nicht nur, dass er mit rund 0,8 Promille am Steuer seines Wagens saß, auch war er offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Fahrzeughalterin sieht nun ebenfalls einer Anzeige entgegen, da sie dem Mann das Fahrzeug überlassen hatte.

Auch im Bereich des Polizeireviers Achern/Oberkirch führten Verkehrskontrollen am Dienstagabend zu Anzeigen. Ein 51 Jahre alter Mann wurde gegen 20:45 Uhr einer Kontrolle unterzogen, nachdem sich zuvor der Verdacht ergab, dass er alkoholisiert gefahren sei. Schwankend und deutlich alkoholisert konnte der Mann vor seiner Wohnanschrift kontrolliert werden, wobei er nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen. Wegen des dringenden Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld muss ein 36-Jähriger rechnen, nachdem er in der Renchener Schwarzwaldstraße gestoppt wurde. Ein Alkoholtest erbrachte dort um 21:55 Uhr einen Wert von rund 0,6 Promille.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell