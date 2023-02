Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kehl (ots)

Die Hintergründe einer Körperverletzung am Dienstagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz sind zwischenzeitlich Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 16:30 Uhr soll ein 34-Jähriger vom Bahnhofsgebäude zu der nahegelegenen Tram-Haltestelle gelaufen sein, als er nach Provokationen durch zwei 25 und 27 Jahre Tatverdächtige zunächst verbal und schließlich auch körperlich angegangen worden sein soll. Dabei soll der Mittdreißiger unter anderem geschlagen und getreten worden sein. Passanten trennten die drei Beteiligten im Bereich der Tram-Haltestelle. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen. Die Hintergründe warum es zu dem Vorfall kam, sollen nun in einem Ermittlungsverfahren an den Tag gebracht werden.

/rs

