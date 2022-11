Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher macht Beute

Einen Tresor nahm ein Unbekannter von Sonntag auf Montag in Ulm mit.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich in den Nachtstunden. Der Einbrecher gelangte auf unbekannte Weise in die Kellerräume des Gastronomiebetriebes in der Karpfengasse.In einem Kellerraum befand sich ein Tresor, der an einer Wand befestigt war. Dem Einbrecher gelang es diesen abzumontieren und mitzunehmen. Unerkannt gelang ihm die Flucht. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Gebäude oder im Innern sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 2257420

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell