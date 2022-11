Ulm (ots) - In den Nachtstunden gelangten die Unbekannten auf das Dach des Geschäftes in der Straße "In den Bühlgärten". Sie öffneten das Dach und gelangten so in das Innere. In einem Büro befand sich einen Tresor. Den flexten sie auf und nahmen das Geld mit. Bei ihrer Tatausführung hatten sie zuvor noch die ...

mehr