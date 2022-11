Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Grün oder gelb?

Gegensätzliche Angaben machten die Unfallbeteiligten am Montag in Ulm.

Die 27-Jährige fuhr auf der B311 von Ulm in Richtung Erbach. Gegen 10.30 Uhr bremste sie ihren Mercedes an der Ampel Erbacher Straße / Daimlerstraße ab. Laut ihren Angaben schaltete die Ampel auf gelb. Der hinter ihr fahrende 23-Jährige mit seinem Fiat Ducato konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte dem Mercedes in das Heck. Seiner Ansicht nach war die Ampel noch auf grün geschaltet und die vor ihm fahrende Autofahrerin bremste grundlos. Bei dem Unfall erlitt der 29-jährige Beifahrer im Fiat leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Autos blieben fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Damit alle sicher ankommen.

