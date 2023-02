Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Diebstahl von Wohnanhänger, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben aufgrund eines gestohlenen Wohnanhängers die Ermittlungen aufgenommen. Der Wohnwagen der Marke Fendt wurde durch den Eigentümer am vergangenen Samstagmittag auf einem abgesicherten Grundstück auf dem Nordring abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Als der Eigentümer am Dienstagmorgen nach dem Wohnanhänger sehen wollte, war dieser nicht mehr an der ursprünglich abgestellten Örtlichkeit. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf nahezu 30.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07229 2273 bei den Beamten des Polizeipostens Iffezheim.

/es

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell