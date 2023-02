Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberhamersbach - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Oberhamersbach (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Dienstagabend auf der L94 im Bereich Hagenbach. Ein 45-jähriger Fiat-Fahrer wollte nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 18:15 Uhr an der Einmündung Billersberg nach links abbiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Zweiradlenker. Der 15-jährige Kleinkraftradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

/es

